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NEWSru.co.il :: В Израиле26 января 2022 г., 17:09

Прекращается автобусное сообщение с Иерусалимом

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Прекращается автобусное сообщение с Иерусалимом

Из-за ожидающегося снегопада прекращается автобусное сообщение с Иерусалимом

В 17:00 прекратилось сообщение с удаленными населенными пунктами: Цфатом, Хайфой, Афулой, Нетанией, Беэр-Шевой, Нетивотом, Офаким, Димоной, Арадом.

В 18:00 прекратится сообщение с ближними населенными пунктами: Тель-Авивом, Бней-Браком, Ашдодом, Ашкелоном, Бейт-Шемешем, Эльадом, Модиин Илитом, Бетйар Илитом, Шапирим, поселками Самарии, Гиват Зеэвом, Мевасерет Ционом, Маале Адумим.

В 19:00 прекратится движение автобусов в самом Иерусалиме.


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