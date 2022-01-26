Прекращается автобусное сообщение с Иерусалимом
Из-за ожидающегося снегопада прекращается автобусное сообщение с Иерусалимом
В 17:00 прекратилось сообщение с удаленными населенными пунктами: Цфатом, Хайфой, Афулой, Нетанией, Беэр-Шевой, Нетивотом, Офаким, Димоной, Арадом.
В 18:00 прекратится сообщение с ближними населенными пунктами: Тель-Авивом, Бней-Браком, Ашдодом, Ашкелоном, Бейт-Шемешем, Эльадом, Модиин Илитом, Бетйар Илитом, Шапирим, поселками Самарии, Гиват Зеэвом, Мевасерет Ционом, Маале Адумим.
В 19:00 прекратится движение автобусов в самом Иерусалиме.
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