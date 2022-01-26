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NEWSru.co.il :: В Израиле26 января 2022 г., 16:19

Беннет, Шакед и Лапид согласовали дату утверждения закона о гражданстве

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Беннет, Шакед и Лапид согласовали дату утверждения закона о гражданстве

Закон о гражданстве, препятствующий воссоединению семей палестинских арабов с семьями израильских арабов на территории Израиля, будет утвержден до завершения нынешней сессии Кнессета 24-го созыва. К такому соглашению пришли премьер-министр Нафтали Беннет, министр внутренних дел Айелет Шакед и министр иностранных дел Яир Лапид. Как сообщает "Кан Бет", согласовано, что уже на следующей неделе состоится голосование в первом чтении. Для этого Лапид должен отозвать апелляцию, которую он подал на законопроект, представленный депутатом Симхой Ротманом ("Ционут Датит"). Такая апелляция не позволяет вынести законопроект на рассмотрение как правительственный.

Накануне состоялась крайне напряженная беседа между Айелет Шакед и Яиром Лапидом. По словам Шакед, ей надоели дискуссии на эти темы. "В "Еш Атид" толкают нас к тому, чтобы мы голосовали за законопроект Симхи Ротмана. Они должны понимать, что мы так и поступим".


В окружении Яира Лапида заявляют, что разрабатывается компромисс, который позволит провести закон, не разваливая коалицию".

Депутат Кнессета Ротман сказал в интервью "Кан РЭКА", что в правительстве так и не могут решить, чего же хотят на самом деле. "Переговоры продолжаются, и я надеюсь, что закон, позволяющий сохранить еврейский характер государства Израиль, будет принят", - сказал Ротман.

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