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NEWSru.co.il :: В Израиле26 января 2022 г., 20:51

Председатель профсоюза учителей призвала педагогов не выходить на работу

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Председатель профсоюза учителей призвала педагогов не выходить на работу

Председатель профсоюза учителей Яфа Бен Давид призвала педагогов, учителей и воспитателей детских садов, не выходить на работу в знак протеста против отмены карантинов в системе образования.

Ранее председатель профсоюза учителей заявляла, что она возражает против исключения педагогов из правил карантина, действующих в отношении работников других отраслей промышленности.

По данным "Кан Бет", министерство просвещения готовится обратиться в суд по трудовым конфликтам за запретом на проведение забастовки педагогами.


По информации сайта Ynet, после заседания у главы правительства, на котором было принято решение оставить в силе постановление об отмене карантинов, глава департамента общественного здравоохранения при минздраве Шарон Эльрои-Прайс, возражавшая против этого решения, просила Яфу Бен Давид объявить о забастовке. В министерстве здравоохранения утверждают, что это не соответствует истине, так как это Яфа Бен Давид обращалась к Эльрои-Прайс за консультацией.

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