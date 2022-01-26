Председатель профсоюза учителей призвала педагогов не выходить на работу

Председатель профсоюза учителей Яфа Бен Давид призвала педагогов, учителей и воспитателей детских садов, не выходить на работу в знак протеста против отмены карантинов в системе образования.

Ранее председатель профсоюза учителей заявляла, что она возражает против исключения педагогов из правил карантина, действующих в отношении работников других отраслей промышленности.

По данным "Кан Бет", министерство просвещения готовится обратиться в суд по трудовым конфликтам за запретом на проведение забастовки педагогами.

По информации сайта Ynet, после заседания у главы правительства, на котором было принято решение оставить в силе постановление об отмене карантинов, глава департамента общественного здравоохранения при минздраве Шарон Эльрои-Прайс, возражавшая против этого решения, просила Яфу Бен Давид объявить о забастовке. В министерстве здравоохранения утверждают, что это не соответствует истине, так как это Яфа Бен Давид обращалась к Эльрои-Прайс за консультацией.