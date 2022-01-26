В Иерусалиме водитель автобуса на конечной остановке нашел в салоне забытую коляску с ребенком

Водитель 22-го автобуса в Иерусалиме, завершив маршрут, во время обхода салона обнаружил забытую пассажирами коляску, в которой спал ребенок.

Сайт "Мако" пишет, что водитель, Хаим Манор, проработал в различных автобусных компаниях 45 лет, и до этого ему не приходилось находить забытых детей.

На коляске с ребенком был указан номер мобильного телефона, но дозвониться по нему водителю не удалось, тогда он позвонил в полицию. Сотрудники отделения полиции в квартале "Тальпиот" забрали девочки и привезли ее в свое отделение. В это же время в полицию позвонила мать ребенка. По словам женщины, она ездила с тремя детьми, младшая из которых была в коляске. На остановке она успела ссадить двух детей, а когда собиралась забрать коляску, автобус уже уехал.

"Мако" сообщает, что ребенок, по всей видимости, не успел напугаться, он был передан матери.