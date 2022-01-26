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NEWSru.co.il :: В Израиле26 января 2022 г., 18:43

В центре страны обнаружен вредитель, который может лишить Израиль цитрусовых плантаций

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В центре страны обнаружен вредитель, который может лишить Израиль цитрусовых плантаций

Министерство сельского хозяйства сообщило о том, что в региональном совете Эмек-Хефер обнаружен новый вредитель, который представляет огромную опасность для цитрусовых плантаций в Израиле.

Специалисты министерства затрудняются сказать, каким образом азиатская псилида Diaphorina citri, вызывающая озеленение и наводящая ужас в сердцах производителей цитрусовых во всем мире, попала в Израиль. В данный момент ей поражены 750 дунам цитрусовых посадок в центре страны, пишет сайт "Mаарив".

Деревья, пораженные вредителем, невозможно, спасти. Огромные цитрусовые плантации в прошлом уничтожались в Бразилии, Калифорнии, Флориде и Кубе.


Специалисты министерства сельского хозяйства пытаются изолировать зараженный участок и не допустить распространения вредителя. "Mаарив" цитирует Шломит Циони, отвечающий за службу защиты растений в министерстве сельского хозяйства, который предупреждает: в случае, если не удастся ликвидировать вредителя, это может привести к полному уничтожению цитрусовых плантаций в Израиле.

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