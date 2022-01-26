Израильтяне установили новый рекорд потребления электроэнергии

В среду, 26 января, Электрическая компания ("Хеврат Хашмаль") сообщила о том, что израильтяне установили новый рекорд потребления электричества в зимние месяцы. В 18:22 потребление мощности в энергосистеме Израиля достигло 14.805 МВт.

Предыдущий рекорд был установлен всего лишь неделю назад, когда потребляемая мощность составила 14.735 МВт.

Высокое потребление электроэнергии объясняется, прежде всего, включением кондиционеров и обогревателей по всей стране в связи с похолоданием.