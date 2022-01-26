Спикер Кнессета побеседовал с канцлером Германии

Спикер Кнессета Мики Леви, находящийся с визитом в Германии, встретился с новым канцлером Олафом Шольцем.

Пресс-служба Кнессета сообщает, что Леви обратился к Щольцу с просьбой о помощи в разрешении проблем пленных и пропавших без вести солдат, а также подчеркнул важную роль Германии в переговорах с Германией.

Спикер Кнессета стал первым официальным израильским лицом, встретившимся с новым канцлером Германии. 27 декабря Мики Леви выступит в германском парламенте бундестаге на специальном заседании, посвященном Международному дню памяти жертв Катастрофы.