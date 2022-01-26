Иерусалим:
2 - 6°
Тель-Авив:
9 - 11°
Эйлат:
7 - 17°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле26 января 2022 г., 16:00

Спикер Кнессета побеседовал с канцлером Германии

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Канцлер Германии Олаф Шольц и спикер Кнессета Мики Леви

Спикер Кнессета Мики Леви, находящийся с визитом в Германии, встретился с новым канцлером Олафом Шольцем.

Пресс-служба Кнессета сообщает, что Леви обратился к Щольцу с просьбой о помощи в разрешении проблем пленных и пропавших без вести солдат, а также подчеркнул важную роль Германии в переговорах с Германией.

Спикер Кнессета стал первым официальным израильским лицом, встретившимся с новым канцлером Германии. 27 декабря Мики Леви выступит в германском парламенте бундестаге на специальном заседании, посвященном Международному дню памяти жертв Катастрофы.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:14 МИД провел виртуальную церемонию по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста
17:09 Прекращается автобусное сообщение с Иерусалимом
16:19 Беннет, Шакед и Лапид согласовали дату утверждения закона о гражданстве
16:00 Спикер Кнессета побеседовал с канцлером Германии
15:35 Полицейский, обвинемый в гибели Соломона Таки, дал показания в суде
15:15 В Иерусалиме прекращены занятия в учебных заведениях
14:01 После удара молнии в жилом доме в Цфате вспыхнул пожар
13:17 Итоги года: "Мифаль а-паис" вложил в социальные проекты 1.9 млрд шекелей
13:14 Министерство соцобеспечения на время бури разместит бездомных в гостиницы
12:45 На севере Израиля продолжается снегопад
Загрузка...