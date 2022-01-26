В Израиле проживают 166 тысяч выживших в Холокосте

В канун Международного дня памяти Катастрофы евреев Европы и Северной Африки Управление по делам выживших в Холокосте сообщило, что в его ведении находятся 165800 человек.

Средний возраст выживших в Холокосте израильтян составляет 85 лет. 31 тысяча выживших в Холокосте – старше 90 лет, 950 человек – старше 100 лет.

98 выживших в Холокосте репатриировались в Израиль в 2021 году. За этот же год в Израиле скончались 15324 выживших в Холокосте.

В 2021 году прямые дотации и выплаты выжившим в Холокосте составили 4,1 миллиарда шекелей. Кроме того, им была предоставлены льготы и помощь в размере 1,34 миллиарда шекелей.