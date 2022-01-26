Педиатры просят не отменять карантин в учебных заведениях
Объединение педиатров Израиля обратилось к правительству с просьбой как минимум на неделю отсрочить отмену карантинов для непривитых детей в системе образования.
Требование педиатров связано с тем, что за последнюю неделю вдвое выросло число детей, госпитализированных с COVID-19.
Согласно заявлению педиатров, поскольку подавляющее большинство детей не привиты против коронавируса, отмена карантинов приведет к росту числа тяжелобольных детей.
В настоящий момент против коронавируса привиты 19,3% детей в возрасте от 5 до 11 лет.
Накануне с такой же рекомендацией выступила комиссия специалистов по борьбе с эпидемиями.
При этом, согласно отчету израильского Центра информации по борьбе с коронавирусом, собравшему данные из разных стран, после заражения штаммом "омикрон" у детей чаще наблюдается синдром мультисистемного воспаления (PIMS), чем после заражения предыдущими штаммами.
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В минздраве обсуждается возможность не отменять карантины в системе образования