Педиатры просят не отменять карантин в учебных заведениях

Объединение педиатров Израиля обратилось к правительству с просьбой как минимум на неделю отсрочить отмену карантинов для непривитых детей в системе образования.

Требование педиатров связано с тем, что за последнюю неделю вдвое выросло число детей, госпитализированных с COVID-19.

Согласно заявлению педиатров, поскольку подавляющее большинство детей не привиты против коронавируса, отмена карантинов приведет к росту числа тяжелобольных детей.

В настоящий момент против коронавируса привиты 19,3% детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Накануне с такой же рекомендацией выступила комиссия специалистов по борьбе с эпидемиями.

При этом, согласно отчету израильского Центра информации по борьбе с коронавирусом, собравшему данные из разных стран, после заражения штаммом "омикрон" у детей чаще наблюдается синдром мультисистемного воспаления (PIMS), чем после заражения предыдущими штаммами.