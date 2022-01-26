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NEWSru.co.il :: В Израиле26 января 2022 г., 17:14

МИД провел виртуальную церемонию по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста

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МИД провел виртуальную церемонию по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста

Более ста иностранных дипломатов, работающих в Израиле, присоединились к виртуальной церемонии по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, которую проводил заместитель министра иностранных дел Идан Ролл.

Дипломаты из Германии, России, ЕС, Гондураса, Таиланда, Камеруна и других стран, зажги поминальные свечи с выгравированными на них именами жертв Катастрофы.

Телеканал i24 сообщил, что мероприятие проводилось совместно с организацией "6 миллионов", на сайте которой в течение дня было более 5 миллионов виртуальных поминальных свечей.


В среду, 26 января, Управление по делам выживших в Холокосте сообщило, что в Израиле насчитывается 165800 человек, переживших Катастрофу. Средний возраст выживших составляет 85 лет. 31 тысяча выживших в Холокосте – старше 90 лет, 950 человек – старше 100 лет.

98 выживших в Холокосте репатриировались в Израиль в 2021 году. За этот же год в Израиле скончались 15324 выживших в Холокосте.

В 2021 году прямые дотации и выплаты выжившим в Холокосте составили 4,1 миллиарда шекелей. Кроме того, им была предоставлены льготы и помощь в размере 1,34 миллиарда шекелей.

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