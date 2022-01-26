Компромисс по Хан аль-Ахмар может привести к коалиционному кризису

В партии МЕРЕЦ возмущены публикацией о возможном переносе незаконного форпоста Хан аль-Ахмар на 300 метров с последующим восстановлением.

"Прежде всего, когда хотят принять какое-то решение по поводу общины. необходимо спросить саму общину. А кроме того, нет вообще никакой причины переносить поселок на сотни метров. Давайте лучше перенесем все еврейские поселения на 300 метров", - сказал в эфире "Кан РЭКА" депутат Кнессета Моси Раз. По его словам, это предложение вместе с предложением о распространении действия закона об электричестве является грубым нарушением соглашений, на которых базируется нынешнее правительство. "Я не угрожаю выходом МЕРЕЦ из коалиции, но с каждым днем нам становится все труднее поддерживать это самое правое в истории государства Израиль", - добавил он.

Как сообщалось ранее, правительство разрабатывает проект решения проблемы незаконного бедуинского форпоста Хан аль-Ахмар.

Согласно плану, разработанному военными и Советом по национальной безопасности, здания, расположенные между Кфар Адумим и Мишор Адумим, будут разрушены, и вновь построены на расстоянии 300 метров от того места, где они сейчас находятся вопреки закону. Форпост будет отстроен на землях, принадлежащих государству, одна на удалении от шоссе, связывающего Маале Адумим с Иерусалимом.

В начале марта должно состояться заседание БАГАЦа, который уже дал согласие на разрушение зданий и раз за разом требовал от государства ответа, какие действия оно намерено предпринять. Правительства Биньямина Нетаниягу раз за разом уклонялись от ясного ответа и просили отсрочки. В сентябре 2021 года БАГАЦ подверг резкой критике затягивания ответа со стороны правительства.

Также накануне сообщалось, что министр обороны Бени Ганц продвигает возможность распространения закона об электричестве на непризнанные населенные пункты в Иудее и Самарии.

Речь идет о намерении Ганца подсоединить десятки населенных пунктов к сети электрической компании "Хеврат хашмаль". Согласно публикации, это будет сделано через распоряжение командующего центральным округом, имеющего полномочия принимать решения о происходящем на территории Иудеи и Самарии.

Отмечается также, что подключены будут лишь населенные пункты, имеющие "перспективу быть признанными". Хан аль-Ахмар присоединен не будет. Судя по всему, Хомеш также останется не присоединенным к электричеству. Комментируя эту публикацию, министр иностранных дел Яир Лапид заявил: "Речь идет о незаконных форпостах, но и там правительство несет ответственность за граждан Израиля".