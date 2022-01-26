Полицейский, обвинемый в гибели Соломона Таки, дал показания в суде

В мировом суде Хайфы дал показания сотрудник полиции, который обвиняется в причинении смерти по халатности Соломону Таке, погибшего в 2019 году в Кирьят-Хаиме результате попадания срикошетившей пули.

Подсудимый, офицер полиции Звулуна, был доставлен в здание суда под охраной. По словам подсудимого, он и его семья регулярно получают угрозы.

Подсудимый рассказал на суде, что Така и его товарищи, находясь под воздействием алкоголя и наркотиков, бросали в него камни. Офицер объяснил, что не намеревался убивать или ранить кого-то из них, а стрелял в землю в надежде на то, что это отпугнет нападавших.

Соломон Така погиб 30 июня 2019 года. СМИ сообщали, что полицейский, не находившийся при исполнении служебных обязанностей, пытался предотвратить конфликтую ситуацию и выстрелил. По версии полицейского, он стрелял в землю, но пуля срикошетила от камня и попала в Таку. Эта версия, как сообщалось ранее, была подтверждена баллистической экспертизой. Однако родственники Соломона отказываются верить, что полицейский стрелял в землю.

Несколько недель назад полиция Израиля и адвокаты семьи Соломона Таки достигли внесудебного соглашения по гражданскому иску. В рамках иска семья Таки требовала 2,5 миллиона шекелей компенсации. По соглашению она получит 1,8 миллиона шекелей без признания полицией ответственности за смерть молодого человека.

Уголовный процесс над стрелявшим сотрудником полиции продолжается вне связи с гражданским процессом.