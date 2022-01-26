Итоги года: "Мифаль а-паис" вложил в социальные проекты 1.9 млрд шекелей

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В 2021 году "Мифаль а-паис" инвестировал в проекты на благо израильского общества примерно 1,9 млрд шекелей.

Минувший год стал беспрецедентным по количеству выданных студенческих стипендий - 38 000. Этот рекорд достигнут благодаря сотрудничеству с местными органами власти и правительством. Помимо помощи студентам в получении высшего образования, стипендии подразумевают миллионы часов волонтерской работы на благо общества, так как участие в добровольческих проектах является одним из критериев предоставления помощи. В 2019-2020 учебном году "Мифаль ха-паис" в сотрудничестве с местными органами власти предоставил примерно 24 000 стипендий: речь идет о росте 55% по сравнению с предыдущим годом.

В прошлом году студенты отработали 5,5 миллионов часов в таких областях, как помощь молодежи из групп риска, пожилым людям, людям с ограниченными возможностями, воспитательные проекты для детей, охрана окружающей среды и прочие. Стоит особо отметить один из флагманских проектов "Мифаль а-паис" - "Митхабрим" ("Соединяем"), который облегчает одиночество тысяч пожилых израильтян. Проект работает в сотрудничестве с Израильской ассоциацией волонтерской работы и местными властями. Еще до вспышки коронавируса "Мифаль ха-паис" определил проблему одиночества в качестве основного фактора снижения качества жизни, а также катализатора ухудшения медицинского и душевного состояния пожилых людей. В 2021 году в 15 муниципалитетах и местных советах по всей стране был запущен пилотный проект, в рамках которого работают десятки стипендиатов "Мифаль а-паис". Кроме того, ведется работа по стимулированию социальной активности и волонтерской деятельности самих пожилых граждан по месту жительства.

"Мифаль а-паис" широко сотрудничает с правительством, помогая справиться с проблемами, вызванными коронавирусом. Речь идет, например, о переквалификации людей с академической степенью, потерявших работу во время эпидемии, для работы в области преподавания (совместно с министерством образования). Люди с высшим образованием, которые учатся в школах медсестер и готовятся получить государственную лицензию, получают необходимую подготовку для работы в больницах (совместно с министерством здравоохранения). В сотрудничестве с министерством социального равенства осуществляются программы для пожилых людей, а совместно с министерством труда и социального обеспечения предоставляются стипендии учащимся, не имеющим семьи, или тем, чьи родители не имеют возможности оказать помощь.

Кроме того, закуплено и роздано учащимся примерно 14 000 компьютеров и планшетов на сумму почти 10 млн шекелей примерно в 190 населенных пунктах страны.

В минувшем году "Мифаль а-паис" субсидировал местные органы власти по нескольким направлением.

Во-первых, это "зеленая" энергия. "Мифаль а-паис" выдал целевые ссуды местным властям на общую сумму более 100 млн шекелей для размещения солнечных панелей на крышах общественных зданий. В проекте "Роим ярок" принимают участие около 43 местных советов и муниципалитетов, в некоторых из которых проекта находится на стадии реализации. Цель – способствовать национальным усилиям по переходу на "зеленую" энергию и при этом получить дополнительный доход в местную казну за счет поступлений от Электрической компании. Этот широкомасштабный проект сопровождают отдел распределения "Мифаль а-паис" и министерство энергетики.

"Мифаль а-паис" занимался также продвижением перспективных планов для местных органов власти, чтобы предоставить муниципалитетам большую гибкость при долгосрочном планировании и управлении комплексными проектами для жителей. По большинству пятилетних планов (примерно 60%) уже поступили новые гранты – досрочно.

В минувшем году "Мифаль а-паис" инвестировал примерно 160 млн шек. на строительство объектов культурного назначения, особое внимание было уделено периферии и арабскому сектору. Сданы дворцы культуры в Рахате (31 млн шек.), Бейт-Шемеше (21 млн шек.), Бака эль-Гарбии (10,6 млн шек.). В прошлом году завершено строительство молодежного центра в иерусалимском районе Писгат-Зеэв (30 млн шек.). Продолжается строительство кантри-клубов в Двории (9 млн шек.) и Кфар-Манде (11,6 млн шек.), бассейна в Хуре (4 млн шек.), музыкальной школы и дворца культуры в Раме (6.7 млн шек.).

В 2021 году инвестировано примерно 600 млн шекелей в строительство и реконструкцию общественных зданий и сооружений: библиотек, стадионов, комнат матери и ребенка, центров здоровья семьи, яслей, скверов и многое другое. Кроме того, "Мифаль а-паис" профинансировал закупку оборудования и мебели для учебных заведений и центров "Паис".

В рамках программы интеграции людей с ограниченными возможностями выданы разрешения на покупку велосипедов-тандемов на сумму более 1 миллиона шекелей, этот проект уже находится в стадии реализации.

Среди новых культурных начинаний "Мифаль а-паис" - проект "Вверху" ("Лемала") – роспись потолков общественных зданий, выполненная ведущими художниками страны и меняющими интерьеры общественных пространств. Для участия в проекте был отобран 21 муниципалитет, общий бюджет проекта - 3.24 млн шекелей.

Закуплено цифровое проекционное оборудование для использования в многоцелевых залах. Это позволит жителям 13 населенных пунктов, находящихся вдали от кинотеатров, смотреть кинофильмы в высоком качестве. Общий бюджет проекта – примерно 2,9 млн шекелей.

Кроме того, осуществлены проекты, адаптированные к ограничениям и вызовам, связанным с коронавирусом. Например, при поддержке Управления природы и парков сотни артистов из самых разных областей искусства – музыканты, танцоры, актеры, артисты цирка – объединились для участия в инициативе "Дышим культурой" ("Ношмим тарбут"). В дни праздников Песах и Суккот, а также летом, в национальных парках состоялись сотни уличных представлений, которые порадовали посетителей и дали работу артистам, из-за эпидемии оставшимся без зрителей и без заработка. Проект "Дышим культурой" - часть набирающей силу тенденции выхода искусства в публичное пространство, и "Мифаль а-паис" безоговорочно ее поддерживает.

Для пожилых людей, на которых повлияли ограничения на передвижение и требования соблюдения социальной дистанции, были проведены особые встречи с артистами той же возрастной группы: примерно 90 мероприятий по всей стране потребовали вложения около 2,6 млн шекелей. В рамках проекта "Бимот паис" прошли 223 представления, на которые было ассигновано примерно 11 млн шекелей. Различные фестивали культуры и искусства прошли в 51 муниципальном совете с общей суммой финансирования примерно 9 млн шекелей. "Поп-арт" -проект культурных мероприятий в общественных пространствах и торговых площадях – поддержал артистов и художников и подарил многим неожиданные встречи с искусством.