Министерство соцобеспечения на время бури разместит бездомных в гостиницы

Министерство социального обеспечения сообщило местным советам, что на период зимней бури "Эльпис" предоставит бездомным ночлег в гостиницах и мотелях страны.

В ближайшие дни Израиль будет жить в условиях зимней бури, которой было дано название "Эльпис". Ранее обильные снегопады, сопровождающие эту бурю, прошли в Греции и Турции.

Снегопад постепенно распространяется на другие вершины Голанских высот и на холмы Верхней Галилеи. В частности, ожидается снегопад в Цфате, причем снег будет идти несколько дней. Мэрии Цфата и ряда других населенных пунктов приняли решение о сокращении занятий в образовательных учреждениях в среду, затем занятия будут проводиться удаленно.

Днем и вечером 26 января ожидается снегопад в горных районах центра страны, включая Иерусалим, Хевронское нагорье, Гуш Эцион и некоторые районы Самарии. Причем устойчивый снежный покров (который местами достигнет десятков сантиметров) сохранится до четверга, 27 января.

Муниципальные службы, служба скорой помощи и полиция приведены в состояние повышенной готовности. Многие трассы будут перекрыты, в частности могут возникнуть проблемы с поездками в Иерусалим и из Иерусалима, начиная со второй половины дня 26 января.