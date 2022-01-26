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2 - 6°
Тель-Авив:
9 - 11°
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NEWSru.co.il :: В Израиле26 января 2022 г., 05:35

Прогноз погоды на 26 января: холодно, дожди, снегопад в горных районах, шторм

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Прогноз погоды на 26 января: холодно, дожди, снегопад в горных районах

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 26 января, температура будет ниже, чем вчера, и ниже среднесезонной. Дожди, временами с грозами и градом, с севера и побережья Средиземного моря постепенно распространятся на юг страны. Высока вероятность затоплений в низинах и наводнений в руслах ручьев. Снегопад на Хермоне и на холмах Голанских высот и Верхней Галилеи, днем начнется снегопад в Иерусалиме и других горных районах центра страны. Сильный ветер и шторм на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 2-6 градусов, в Тель-Авиве – 9-11, в Хайфе – 6-9, в Эйлате – 7-17, в Беэр-Шеве – 3-11, в Мицпе-Рамоне – 1-7, на побережье Мертвого моря – 12-18, в Ашкелоне и Ашдоде – 8-12, в Ариэле – 3-6, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 8-11, на Голанских высотах – 5-7.


Температура воды около побережья Средиземного моря – 17-18 градусов, высота волн – 200-400 см. Купание крайне опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 50 км/ч), в районе Хайфы – южный (до 50 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В четверг-пятницу – холодно, дожди, снегопад в горных районах. В субботу ожидается повышение температуры.

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