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NEWSru.co.il :: В Израиле26 января 2022 г., 08:07

В причастности к убийству в Хайфе подозревается офицер ЦАХАЛа

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

Полиция Израиля задержала офицера Армии обороны Израиля по подозрению в причастности к убийству Ахмада Омарии, совершенному в декабре 2021 года в Хайфе.


Мировой суд продлил срок ареста на 6 суток, однако после апелляции Окружной суд сократил срок ареста до 48 часов.

Также по подозрению в причастности к убийству были арестованы три жителя деревни Хавалед в возрасте 20, 28 и 40 лет и еще шесть человек задержаны для допроса.

Согласно основной версии следствия, Омария, житель деревни Хавалед, стал жертвой конфликта между двумя проживающими в деревне кланами. Грузовик, за рулем которого он находился, был обстрелян из автоматического оружия в районе перекрестка Чекпост. От полученных ранений Омария скончался на месте.

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