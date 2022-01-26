В причастности к убийству в Хайфе подозревается офицер ЦАХАЛа

Полиция Израиля задержала офицера Армии обороны Израиля по подозрению в причастности к убийству Ахмада Омарии, совершенному в декабре 2021 года в Хайфе.

Мировой суд продлил срок ареста на 6 суток, однако после апелляции Окружной суд сократил срок ареста до 48 часов.

Также по подозрению в причастности к убийству были арестованы три жителя деревни Хавалед в возрасте 20, 28 и 40 лет и еще шесть человек задержаны для допроса.

Согласно основной версии следствия, Омария, житель деревни Хавалед, стал жертвой конфликта между двумя проживающими в деревне кланами. Грузовик, за рулем которого он находился, был обстрелян из автоматического оружия в районе перекрестка Чекпост. От полученных ранений Омария скончался на месте.