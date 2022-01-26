Железнодорожные станции "Раанана Даром" и "Од а-Шарон Соколов" закрыты из-за угрозы обрушения
Израильская железнодорожная компания объявила о немедленном закрытии на ремонт железнодорожных станций "Раанана Даром" и "Од а-Шарон Соколов".
Решение было принято после того, как в ходе рутинной проверки безопасности была выявлена необходимость укрепления бетонных свай, на которых стоят станции.
Чтобы провести ремонт, движение по линии а-Шарон будет осуществляться только по одной колее, что приведет к существенному снижению частоты движения поездов. Кроме того, часть поездов не будет останавливаться на станции "Петах-Тиква Сгула".
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 января 2022
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