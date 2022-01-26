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NEWSru.co.il :: В Израиле26 января 2022 г., 07:46

Железнодорожные станции "Раанана Даром" и "Од а-Шарон Соколов" закрыты из-за угрозы обрушения

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Железнодорожные станции "Раанана Даром" и "Од а-Шарон Соколов" закрыты из-за угрозы обрушения

Израильская железнодорожная компания объявила о немедленном закрытии на ремонт железнодорожных станций "Раанана Даром" и "Од а-Шарон Соколов".

Решение было принято после того, как в ходе рутинной проверки безопасности была выявлена необходимость укрепления бетонных свай, на которых стоят станции.

Чтобы провести ремонт, движение по линии а-Шарон будет осуществляться только по одной колее, что приведет к существенному снижению частоты движения поездов. Кроме того, часть поездов не будет останавливаться на станции "Петах-Тиква Сгула".

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