Железнодорожные станции "Раанана Даром" и "Од а-Шарон Соколов" закрыты из-за угрозы обрушения

Израильская железнодорожная компания объявила о немедленном закрытии на ремонт железнодорожных станций "Раанана Даром" и "Од а-Шарон Соколов".

Решение было принято после того, как в ходе рутинной проверки безопасности была выявлена необходимость укрепления бетонных свай, на которых стоят станции.

Чтобы провести ремонт, движение по линии а-Шарон будет осуществляться только по одной колее, что приведет к существенному снижению частоты движения поездов. Кроме того, часть поездов не будет останавливаться на станции "Петах-Тиква Сгула".