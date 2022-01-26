Зимняя буря "Эльпис" в Израиле: снегопад в горных районах севера и центра страны

В ближайшие дни Израиль будет жить в условиях зимней бури, которой было дано название "Эльпис". Ранее обильные снегопады, сопровождающие эту бурю, прошли в Греции и Турции.

В среду, 26 января, горный курорт Хермон закрыт для посетителей из-за сильного снегопада. Администрация предупреждает, что курорт будет закрыт и 27-28 января.

Снегопад постепенно распространяется на другие вершины Голанских высот и на холмы Верхней Галилеи. В частности, ожидается снегопад в Цфате, причем снег будет идти несколько дней.

Днем и вечером 26 января ожидается снегопад в горных районах центра страны, включая Иерусалим, Хевронское нагорье, Гуш Эцион и некоторые районы Самарии. Причем устойчивый снежный покров (который местами достигнет десятков сантиметров) сохранится до четверга, 27 января.

Муниципальные службы, служба скорой помощи и полиция приведены в состояние повышенной готовности.

Отметим, что 19 января в Иерусалиме шел снег, но тогда устойчивый снежный покров не образовался.

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 26 января, температура будет ниже, чем вчера, и ниже среднесезонной. Дожди, временами с грозами и градом, с севера и побережья Средиземного моря постепенно распространятся на юг страны. Сильный ветер и шторм на побережье Средиземного моря. Высока вероятность затоплений в низинах и наводнений в руслах ручьев.

В Иерусалиме – 2-6 градусов, в Тель-Авиве – 9-11, в Хайфе – 6-9, в Эйлате – 7-17, в Беэр-Шеве – 3-11, в Мицпе-Рамоне – 1-7, на побережье Мертвого моря – 12-18, в Ашкелоне и Ашдоде – 8-12, в Ариэле – 3-6, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 8-11, на Голанских высотах – 5-7. Температура воды около побережья Средиземного моря – 17-18 градусов, высота волн – 200-400 см. Купание крайне опасно. На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 50 км/ч), в районе Хайфы – южный (до 50 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

Самые снежные зимы в Израиле

Самыми снежными за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.