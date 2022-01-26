Полиция опубликовала инструкции для водителей в Иудее и Самарии, которых снегопад застал в дороге

Полиция рекомендует водителям соблюдать повышенную осторожность из-за угрозы обледенения дорожного полотна и опасности заносов на мокрой дороге.

Водителя рекомендуется избегать занесенных снегом дорог, ехать на скорости, которая позволит отреагировать на чрезвычайную ситуацию, избегать резкого торможения и соблюдать дистанцию.

Полиция напоминает, что обочина являются частью дороги, и останавливаться на ней разрешается только в экстренных случаях. В случае, если пришлось остановиться, водителю рекомендуется отойти от дороги на безопасное расстояние и только после этого позвонить в службы экстренного вызова полиции "мокед 100", на помощь водителю будет отправлена патрульная машина.

Звонить в полицию рекомендуется в случае любой непредвиденной ситуации на дороге, возникшей из-за сложных погодных условий.

Вместе с тем, полиция Иудеи и Самарии также сообщила о закрытии 60-й трассы к югу от туннеля. Выезд в сторону этой трассы из населенных пунктов запрещен.

Около 19:00 снег пошел в Гуш-Эционе и Биньямине, а также в некоторых районах Иерусалима.