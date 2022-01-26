Верховный суд отклонил апелляцию мужчины, убившего жену

Верховный суд отклонил апелляцию мужчины, признанного виновным в убийстве жены в 2015 году.

Мужчина подавал апелляцию на решение суда, признавшего его виновным в убийстве с отягчающими обстоятельствами. Согласно материалам дела, мужчина убил жену из-за спора о дележе квартиры.

Окружной суд в Лоде признал мужчину виновным в убийстве с отягчающими обстоятельствами, так как убийство было совершено на глазах детей.

Верховный суд отклонил апелляцию, и оставил приговор без изменений.