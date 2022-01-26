Верховный суд отклонил апелляцию мужчины, убившего жену
Верховный суд отклонил апелляцию мужчины, признанного виновным в убийстве жены в 2015 году.
Мужчина подавал апелляцию на решение суда, признавшего его виновным в убийстве с отягчающими обстоятельствами. Согласно материалам дела, мужчина убил жену из-за спора о дележе квартиры.
Окружной суд в Лоде признал мужчину виновным в убийстве с отягчающими обстоятельствами, так как убийство было совершено на глазах детей.
Верховный суд отклонил апелляцию, и оставил приговор без изменений.
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