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Израиль

Полиция сорвала сделку по незаконной продаже оружия

Криминал в арабском секторе
Полиция
Вооружения
время публикации: 26 января 2025 г., 08:13 | последнее обновление: 26 января 2025 г., 08:21
Полиция сорвала сделку по незаконной продаже оружия
Пресс-служба полиции Израиля
Полиция сорвала сделку по незаконной продаже оружия
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля сообщает о срыве очередной сделки по незаконной продаже оружия и аресте в районе Тамры десяти подозреваемых в торговле оружием в арабском секторе.

Во время операции были конфискованы две винтовки, по всей видимости, предназначавшиеся для продажи двум покупателям с севера Израиля. Продавцами были бедуины с юга страны. Это были автоматические винтовки M-16 и MZ-4.

Задержанные были допрошены следователями "Яхбаля".

В сообщении полиции сказано, что суд продлил содержание под стражей пяти подозреваемых до 27 января, других пяти – до 28 января.

Израиль
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