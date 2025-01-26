Полиция сорвала сделку по незаконной продаже оружия

Полиция Израиля сообщает о срыве очередной сделки по незаконной продаже оружия и аресте в районе Тамры десяти подозреваемых в торговле оружием в арабском секторе.

Во время операции были конфискованы две винтовки, по всей видимости, предназначавшиеся для продажи двум покупателям с севера Израиля. Продавцами были бедуины с юга страны. Это были автоматические винтовки M-16 и MZ-4.

Задержанные были допрошены следователями "Яхбаля".

В сообщении полиции сказано, что суд продлил содержание под стражей пяти подозреваемых до 27 января, других пяти – до 28 января.