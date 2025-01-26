Телеканалы "Хизбаллы": сегодня ЦАХАЛ должен выйти из Ливана

Утром в воскресенье, 26 января, телеканалы "Аль-Манар" и "Аль-Маядин", ассоциированные с "Хизбаллой", анонсировали "прямые эфиры" процесса вывода сил ЦАХАЛа со всей территории Ливана. "Хизбалла" дает понять, что 60-дневный период истек, в соответствии с соглашением о прекращении огня Израиль должен вывести войска с ливанской территории, в противном случае война может возобновиться.

В минувшую пятницу офис главы правительства Израиля объявил, что ЦАХАЛ продолжит действовать на юге Ливана по истечении 60-дневного срока после объявления о прекращении огня с "Хизбаллой". "План прекращения огня в Ливане предусматривает, что постепенный вывод войск ЦАХАЛа должен быть осуществлен в течение 60 дней. Этот пункт был сформулирован с учетом того, что процесс вывода войск может длиться более 60 дней. Процесс вывода сил ЦАХАЛа обусловлен развертыванием ливанской армии на юге Ливана и полным и эффективным выполнением соглашения, в то время как "Хизбалла" отведет свои силы за реку Литани. Поскольку соглашение о прекращении огня еще не полностью выполнено государством Ливан, поэтапный процесс выхода (ЦАХАЛА) будет продолжен при полной координации с Соединенными Штатами. Государство Израиль не будет подвергать опасности своих граждан и будет настаивать на полной реализации целей боевых действий на севере – безопасном возвращении граждан в свои дома", – говорилось в сообщении офиса главы правительства Израиля.

Накануне ливанская газета "Аль-Ахбар", ассоциированная с "Хизбаллой", писала, что Армия обороны Израиля проинформировала комитет, наблюдающий за выполнением соглашения о прекращении огня, о том, что силы ЦАХАЛа должны остаться "еще на некоторое время" в восточном секторе южного Ливана, чтобы завершить демонтаж инфраструктуры "Хизбаллы" в приграничной зоне. При этом до 27 января силы ЦАХАЛа будут выведены из центрального и западного сектора на юге Ливана около границы с Израилем. В публикации "Аль-Ахбар" отмечалось, что президент Ливана Жозеф Аун провел переговоры с представителями США и Франции, настаивая на том, что Израиль должен вывести войска с ливанской территории к вечеру 26 января.

Несмотря на разногласия, как полагают международные наблюдатели, соглашение об установлении режима прекращения огня в Ливане между "Хизбаллой" и Израилем, которое истекает 27 января, по всей видимости, будет продлено.

Соглашение о прекращении огня в Ливане сроком на 90 дней вступило в силу 27 ноября 2024 года. Оно предусматривает размещение ливанской армии вдоль южной границы при поддержке миротворцев ООН и отвод вооруженных формирований "Хизбаллы" за реку Литани.