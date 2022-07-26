Разрушены дома убийц Вячеслава Голева

Фото с личной страницы Вячеслава Голева в сети Facebook

В деревне Карауат Бани Хасан, к западу от Сальфита (Самария), инженерные войска завершили операцию по разрушению домов двух террористов, убивших 23-летнего Вячеслава Голева на въезде в Ариэль.

Дом Яхьи Мераи был взорван, дом Юсуфа Аси был снесен бульдозерами. Жители окрестных домов были заранее принудительно эвакуированы.

Жители Карауат Бани Хасан пытались помешать проведению операции по разрушению домов террористов. Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что участники беспорядков поджигали автомобильные шины, бросали в военных камни, петарды и самодельные взрывные устройства.

adv_11 m_ar_1

Израильские военные и пограничники, оказывавшие поддержку инженерным войскам, были вынуждены применить спецсредства для разгона толпы.

Агентство Maan сообщает о десятках пострадавших. Сведений о пострадавших среди израильских военных не поступало.

adv_12 m_ar_2

23-летний Вячеслав Голев, находившийся на блокпосту около Ариэля 29 апреля 2022 года, погиб, прикрыв собой свою невесту, когда террористы обстреляли их и скрылись. Террористы были задержаны 30 апреля в деревне Карауат Бани Хасан. Они не оказали сопротивления.

Дома террористов в деревне Карауат Бани Хасан были размечены для последующего разрушения еще 1 мая, вскоре после задержания Яхьи Мераи и Юсуфа Аси.

8 июня Высший суд справедливости Израиля (БАГАЦ) отклонил ходатайства, поданные семьями террористов, которые пытались добиться отмены решения о сносе их домов.

adv_13 m_ar_3

19 июня министр обороны Бени Ганц приказал командованию Армии обороны Израиля приостановить запланированную операцию по сносу домов террористов, убивших Вячеслава Голева. Решение было принято в рамках "политики успокоения". Однако позже министр обороны дал разрешение на проведение такой операции.