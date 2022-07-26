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    В Израиле

    Разрушены дома убийц Вячеслава Голева

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    Во время проведения операции в деревне Карауат Бани Хасан
    Nasser Ishtayeh/Flash90     Вячеслав Голев
    Фото с личной страницы Вячеслава Голева в сети Facebook     Разрушены дома убийц Вячеслава Голева
    Пресс-служба ЦАХАЛа     ВСЕ ФОТО

    В деревне Карауат Бани Хасан, к западу от Сальфита (Самария), инженерные войска завершили операцию по разрушению домов двух террористов, убивших 23-летнего Вячеслава Голева на въезде в Ариэль.

    Дом Яхьи Мераи был взорван, дом Юсуфа Аси был снесен бульдозерами. Жители окрестных домов были заранее принудительно эвакуированы.

    Жители Карауат Бани Хасан пытались помешать проведению операции по разрушению домов террористов. Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что участники беспорядков поджигали автомобильные шины, бросали в военных камни, петарды и самодельные взрывные устройства.

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    Израильские военные и пограничники, оказывавшие поддержку инженерным войскам, были вынуждены применить спецсредства для разгона толпы.

    Агентство Maan сообщает о десятках пострадавших. Сведений о пострадавших среди израильских военных не поступало.

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    23-летний Вячеслав Голев, находившийся на блокпосту около Ариэля 29 апреля 2022 года, погиб, прикрыв собой свою невесту, когда террористы обстреляли их и скрылись. Террористы были задержаны 30 апреля в деревне Карауат Бани Хасан. Они не оказали сопротивления.

    Дома террористов в деревне Карауат Бани Хасан были размечены для последующего разрушения еще 1 мая, вскоре после задержания Яхьи Мераи и Юсуфа Аси.

    8 июня Высший суд справедливости Израиля (БАГАЦ) отклонил ходатайства, поданные семьями террористов, которые пытались добиться отмены решения о сносе их домов.

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    19 июня министр обороны Бени Ганц приказал командованию Армии обороны Израиля приостановить запланированную операцию по сносу домов террористов, убивших Вячеслава Голева. Решение было принято в рамках "политики успокоения". Однако позже министр обороны дал разрешение на проведение такой операции.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 25 Июля 2022
    ЦАХАЛ разрушает дома двух террористов, убивших Вячеслава Голева в Ариэле
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 20 Июня 2022
    "Политика успокоения": Ганц приостановил разрушение дома одного из убийц охранника Вячеслава Голева
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 8 Июня 2022
    БАГАЦ отклонил ходатайства семей убийц Вячеслава Голева, их дома будут разрушены
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 1 Мая 2022
    "Всегда защищал слабых и баловал младших". Представитель общины "высочан" о Вячеславе Голеве
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