Один из лидеров ХАМАСа, арестованный в октябре, умер в израильской больнице

В ночь на 26 июля СМИ и каналы, связанные с ХАМАСом, объявили, что в израильской тюрьме в возрасте 63 лет умер шейх Мустафа Мухаммад Абу Арра, проживавший в деревне Акаба, северо-западней Тубаса. На самом деле, он умер в больнице.

ХАМАС обвиняет власти Израиля в "убийстве" шейха и призывает к мести.

Шейх Мустафа Абу Арра, являвшийся одним из лидеров ХАМАСа в Самарии, был арестован в октябре 2023 года, вскоре после нападения террористов из Газы на Израиль.

Судя по имеющейся информации, он умер вскоре после перевода в больницу из тюрьмы "Рамон". Однако ХАМАС утверждает, что Абу Арра не получал необходимой медицинской помощи.

Власти Израиля не комментируют эту информацию.