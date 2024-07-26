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Израиль

ДТП около границы с Газой: погиб пожилой мужчина, четверо пострадавших

время публикации: 26 июля 2024 г., 06:42 | последнее обновление: 26 июля 2024 г., 06:42
ДТП около границы с Газой: погиб пожилой мужчина, четверо пострадавших
Пресс-служба МАДА

В ночь на 26 июля на 232-й дороге около поселка Мефальсим, недалеко от сектора Газы, столкнулись два автомобиля. В результате аварии погиб мужчина примерно 70 лет.

Бригады скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили в больницу "Барзилай" в Ашкелоне четырех пострадавших: женщину примерно 65 лет в тяжелом состоянии и еще трех человек в состоянии средней тяжести.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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