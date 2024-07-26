ДТП около границы с Газой: погиб пожилой мужчина, четверо пострадавших
время публикации: 26 июля 2024 г., 06:42 | последнее обновление: 26 июля 2024 г., 06:42
В ночь на 26 июля на 232-й дороге около поселка Мефальсим, недалеко от сектора Газы, столкнулись два автомобиля. В результате аварии погиб мужчина примерно 70 лет.
Бригады скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили в больницу "Барзилай" в Ашкелоне четырех пострадавших: женщину примерно 65 лет в тяжелом состоянии и еще трех человек в состоянии средней тяжести.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.