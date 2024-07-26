Говорливый "пироман" Бен-Гвир и Кнессет накануне тайм-аута. Итоги политической недели

Обзор подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

"У Израиля нет внешней политики, есть только внутренняя". Эта фраза, сказанная почти полвека назад Генри Киссинджером, стала почти аксиомой. На этой неделе оказалось, что и из нее бывают исключения. Речь премьер-министра Биньямина Нетаниягу перед двумя палатами Конгресса можно оценивать по-разному. Кому-то она понравилась, кого-то восхитила, кого-то разочаровала. Однако – и с этим согласны почти все – в этой речи не было внутренней политики. Нетаниягу не делал реверансов своим избирателям (его высказывание о том, что Израиль не собирается заселять сектор Газы евреями, безусловно не прошло незамеченным Бецалелем Смотричем). Он не стал произносить и тех фраз, которых от него ждали семьи заложников. Целью этого выступления была Америка, отношения с этой страной, с ее истеблишментом – далеко не только в Белом доме. Достиг ли Нетаниягу своей цели, сказать сложно, но речь была очевидно внешнеполитической. На ее фоне особенно ярко проступил разрыв между Нетаниягу – государственным деятелем, которым восторгаются конгрессмены США, и Нетаниягу – политиком, который не в состоянии призвать к порядку министра Итамара Бен-Гвира. Отчасти виновата в этом несовершенная политическая система Израиля. Бывший премьер-министр Ариэль Шарон говорил, что глава правительства Израиля лишь 20% времени занимается управлением государством. Остальное время он вынужден посвящать политике.

Однако нельзя все списать на систему. На Нетаниягу лежит немалая доля ответственности за то, что политические деятели, разделяющие в большой степени его мировоззрение, не готовы работать с премьером. Зависимость премьера от Бен-Гвира очевидна. Летняя сессия Кнессета, которая закончится 28 июля, показала, насколько умело Бен-Гвир этой зависимостью пользуется.

Бен-Гвир: эффективное давление и речевой поток

Главе "Оцма Иегудит" не откажешь в последовательности и в политических навыках. Бен-Гвир нащупал болевую точку коалиции, и с наслаждением на нее давит. Арье Дери требует утверждения "закона о раввинах". Дери требует этого в ультимативной форме, и главу ШАС совершенно не интересует, каким способом Биньямин Нетаниягу это требование удовлетворит. Бен-Гвир, с своей стороны, понимает, что без него не обойдутся, и еще более активно, чем раньше, требует места у руля управления войной. Нетаниягу не может себе позволить ссориться с ШАС, про которую в Кнессете говорят, что ее депутаты лояльнее к Нетаниягу, чем многие в "Ликуде", Нетаниягу не может и не хочет дать Бен-Гвиру место в кабинете войны. Премьер-министр и не только убежден, что именно Бен-Гвир является источником недопустимых (и противозаконных) утечек информации с заседаний кабинета. Без привлечения к принятию решений по управлению войной Бен-Гвир не проголосует за законопроект, который важен для ШАС. Тупик.

На этой неделе сложилось впечатление, что выход из тупика найден. Основой решения стало предложение о создании так называемого консультационного форума. Без реальных полномочий, но с громким названием. В окружении Бен-Гвира отлично понимают, что на большее он рассчитывать не может, однако продолжают борьбу за полномочия, которыми будет наделен этот форум. Окончательное решение будет принято на следующей неделе, когда глава правительства вернется из США. Остается открытым вопрос, удастся ли прийти к соглашению и утвердить закон о раввинах до окончания сессии, как того требует ШАС. В данный момент, это вызывает сомнения.

Бен-Гвир не ограничивается борьбой за влияние на военные действия. На этой неделе он широким жестом разрешил евреям молиться на Храмовой горе. "Я – политическое руководство, и я разрешаю", – заявил он. С формальной точки зрения, Бен-Гвир не так уж неправ. Министр национальной безопасности является тем, кто отвечает за соблюдение законов и правил на Храмовой горе. Однако это только формально. Само по себе заявление Бен-Гвира, да еще в разгар войны, да еще за несколько часов до выступления Нетаниягу в Конгрессе, стало самым неуместным из неуместных высказываний главы "Оцма Иегудит". Канцелярия Нетаниягу отреагировала сдержанно, в то время как министры, в первую очередь министр обороны, выбирать выражения не собирались. "В правительстве заседает пироман", – заявил Йоав Галант и добавил, что категорически возражает против кооптации Бен-Гвира в кабинет военных действий.

В Кнессете есть те, кто считают, что Нетаниягу не сможет оставить этот инцидент без более резкой реакции, чем просто сухая декларация о неизменности политики Израиля на Храмовой горе. Однако арсенал средств, которые может использовать Нетаниягу для того, чтобы заставить не в меру разговорчивого министра замолчать, весьма ограничен. Нетаниягу не может его уволить, не может наложить на него санкции. Причина проста и понятна: без Бен-Гвира у Нетаниягу нет коалиции.

На этом фоне Бен-Гвир добился еще одной небольшой, но ощутимой победы. На переговорах по созданию "консультационного форума", было принято решение, что в его состав войдет также Бецалель Смотрич. Бен-Гвир вновь зарекомендовал себя как более эффективный и успешный политик, чем его коллега по списку, в рамках которого они баллотировались в Кнессет.

За день до окончания сессии Кнессета, вряд ли можно найти политика преуспевшего в последние четыре месяца более, чем Итамар Бен-Гвир.

Парламентские каникулы: тайм-аут в 91 день

Если премьер-министр Биньямин Нетаниягу действительно решит провести в США уикэнд, большая часть которого будет отдыхом, то вместе с днем рождения младшего сына глава правительства сможет отметить еще одно важное событие: счастливое, с точки зрения коалиции, окончание летней сессии Кнессета.

Три основные угрозы нависали всю эту сессию над коалицией: закон о призыве, который может привести к выходу ультраортодоксов, возможная сделка с ХАМАСом, которая может привести к выходу партий правого фланга, и вялотекущий, но не разрешимый кризис вокруг Итамара Бен-Гвира. Все эти три угрозы остались на повестке дня, однако, выражаясь шахматным языком, партия отложена. 91 день продлятся парламентские каникулы, и в этот период коалиция практически защищена от краха. Даже если коалиция развалится, последствия этого развала скажутся только после возвращения Кнессета с каникул, а до тех пор у Нетаниягу будет достаточно времени, чтобы по меньшей мере попытаться устранить последствия развала.

Главной угрозой для целостности коалиции остается сделка с ХАМАСом. Все больше признаков того, что ее достижение приближается. Нетаниягу пытается внести изменения и поправки, которые могут помочь ему оставить коалицию в целости и сохранности. Вечером 24 июля журналист Амит Сегаль опубликовал сообщение, согласно которому в рамках переговоров Израиль требует от США письменного обязательства не препятствовать возобновлению военных действий после первого этапа сделки. Такое обязательство, если произойдет крайне маловероятное, и оно будет дано, может быть гарантом того, что сделка войну не завершает. Вопрос освобождения террористов и их депортации из Иудеи, Самарии и Газы также может стать фактором, который повлияет на решения Смотрича и Бен-Гвира.

Вопрос закона о призыве, на данный момент, и это важно подчеркнуть – на данный момент – стал чуть менее угрожающим для коалиции. Рассылка повесток ультраортодоксам идет своим чередом, пока разосланы 1000 повесток, до начала активных действий армии в попытке призвать тех, кому они разосланы, еще очень много времени, а данный этап призыва сам по себе не касается учащихся йешив и не угрожает "миру Торы". Пока это так, политические лидеры ультраортодоксов могут себе позволить ограничиваться заявлениями, требованиями и ультиматумами. Ситуация может измениться в двух случаях: если армия начнет активно пытаться призвать учащихся йешив, или если в "Яадут а-Тора" и ШАС придут к выводу о том, что без связи с вопросом призыва правительство приближается к краху. До того момента Нетаниягу может быть относительно спокоен.

Про Итамара Бен-Гвира и его непредсказуемость сказано все. И все же вряд ли он поспешит хлопать дверью, во всяком случае до тех пор пока ему не удалось исчерпать запас уступок. В коалиции, в правительстве, в военно-политическом кабинете он гораздо успешнее набирает силу и популярность.

Еще один очаг напряженности Биньямину Нетаниягу, судя по всему, удалось временно погасить: очаг напряженности внутри собственной партии. По словам двух членов ЦК партии, с которыми я говорил на этой неделе, ликудники вновь поверили в то, что Нетаниягу может победить на следующих выборах.

Возможно, поводом для оптимизма стал тот факт, что переговоры о создании праволиберального блока не продвигаются, и все больше политиков и комментаторов сходятся на том, что Беннету и Либерману будет крайне трудно договориться о совместном участии в выборах. Результаты опросов, в которых "Ликуд" сокращает отставание от "Махане Мамлахти", также дают почву для оптимизма в правящей партии. Но главное, о чем говорят ликудники, об отсутствии единого лидера, который мог бы консолидировать партию. "Те, кто могут – не хотят, те, кто хотят – не могут", – сказал мне один из собеседников.

Арабская политика на перепутье

На этой неделе было опубликовано сообщение о том, что глава РААМ Мансур Аббас встречался с главой партии ТААЛ Ахмадом Тибии обсуждал с ним возможность совместного участия в выборах. В настоящий момент, такой союз выглядит весьма странным даже в рамках технического блока. РААМ – исламистская партия – активно позиционирует себя как ориентированная на интеграцию в израильском обществе, некая аналогия ШАС. Несмотря на неудачный опыт участия в правительстве Беннета-Лапида, РААМ рассматривался как потенциальный участник коалиции после выборов. ТААЛ, в свою очередь, арабская националистическая партия, никогда не была и не является кандидатом на участие в коалиции. Встреча Аббаса и Тиби, которая последовала после встречи Аббаса с уже объявившим об уходе из политической жизни главой ХАДАШ Айманом Удэ, может иметь два объяснения. Либо после короткого флирта с израильским мэйнстримом Мансур Аббас решил вернуться в лоно Объединенного списка, либо встречи эти носят показной характер, а на самом деле глава РААМ продолжит баллотироваться самостоятельно, продемонстрировав избирателям свою готовность к союзу с другими арабскими партиями. Как бы то ни было, структура арабской политики крайне важна. Стоит напомнить, что развал Объединенного списка, провальное участие в выборах партии БАЛАД стало одним из факторов, обеспечивших на последних выборах победу правому блоку.

И последнее. Прокуратура отклонила просьбу главы Тель-Авивского округа полиции Переца Амара, выдать разрешение на начало расследования против студентов университета, выкрикивавших "Кровью и огнем вызволим Палестину". По мнению представителей прокуратуры, подобные лозунги подстрекательством не являются.

Адвокат Моше Польски из организации "Хонену" заявил в интервью "Кан РЭКА", что прокуратура делает скидки всякий раз, когда речь заходит о том, что творится в университетах. "Кампусы стали экс-территорией. Под лозунгом академической свободы допускается все, в том числе нарушения закона", – считает адвокат Польски.

Идет ли речь о скидках, идет ли речь о политической ангажированности тех, кто запретил расследовать инцидент в университете Тель-Авива, но предъявил обвинения бывшему депутату Михаэлю Бен-Ари, последнее решение государственной прокуратуры будет рассматриваться комиссией Кнессета по законодательству. У депутатов нет реальных инструментов для того, чтобы привести к отмене этого чудовищного решения.