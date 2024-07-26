Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 26 июля: интенсивность боевых действий снизилась

В ночь на 26 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий снизилась.

На севере сектора: два человека погибли и один ранен в результате удара, нанесенного израильским самолетом по дому семьи Аль-Бана в центре города Газа.

В центре сектора: израильскими военными взорван дом в деревне Аль-Муграк.

На юге сектора: силы ЦАХАЛа взорвали дом в Аль-Караре, к северу от Хан-Юниса

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 26 июля.

Разрешено к публикации: на юге сектора Газы погиб 37-летний капрал-резервист Моти Равэ, из Шани, служивший в бригаде "Гивати". Он был водителем тяжелой инженерной техники.

В 3 часа ночи сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных или минометных обстрелах прозвучал в мошаве Ятед, на границе с сектором Газы. Вскоре ЦАХАЛ заявил, что тревога была ложной.