ЦАХАЛ: на юге Газы погиб израильский военнослужащий

Разрешено к публикации: на юге сектора Газы погиб 37-летний капрал-резервист Моти Равэ, из Шани, служивший в бригаде "Гивати". Он был водителем тяжелой инженерной техники.

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) на разных фронтах погибли 328 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 688 военнослужащих ЦАХАЛа.