ЦАХАЛ: на юге Газы погиб израильский военнослужащий
время публикации: 26 июля 2024 г., 05:57 | последнее обновление: 26 июля 2024 г., 06:06
Разрешено к публикации: на юге сектора Газы погиб 37-летний капрал-резервист Моти Равэ, из Шани, служивший в бригаде "Гивати". Он был водителем тяжелой инженерной техники.
С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) на разных фронтах погибли 328 военнослужащих.
С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 688 военнослужащих ЦАХАЛа.