После трех лет размолвки: Польша назначила послом в Израиль бывшего разведчика

Варшава возвращает посла в Израиль через три года после того, как предыдущий посол был отозван из-за конфликта по поводу принятия Польшей в 2021 году закона об ограничении срока реституции, лишающего евреев права на получение собственности, утраченной их близкими во время Второй Мировой войны.

Комиссия по иностранным делам парламента Польши утвердила назначение Мацея Хуни на должность посла в Израиле. Хуня, историк по образованию, в 1997-2007 годах возглавлял управление контрразведки, затем возглавлял некоторое время службу военной разведки, а с 2008 по 2015 был директором Агентства разведки.

На заседании парламентской комиссии Хуня выразил надежду на улучшение польско-израильских отношений, переживающих в последние годы не самые лучшие времена, и заявил, что Польша должна стремиться к увеличению экономического обмена с Израилем (на текущий момент – около 2 млрд евро в год).

По словам Хуни, в связи с Холокостом в Израиле сложилось множество языковых клише и выражений о Польше, которые не соответствуют действительности. Он подчеркнул важность последовательного исторического диалога, обещал решительно реагировать на любые высказывания, намекающие на какую-либо ответственность Польши за Холокост, однако отметил, в отношении поведения поляков к евреям во время Второй мировой войны "хотелось бы показывать только героические поступки, но были и такие, которыми мы не гордимся".

В ответ на вопрос о его отношении к действиям Израиля в Газе, Хуня заявил, что "далек от того, чтобы считать их геноцидом".

"Военные операции влекут за собой непреднамеренные жертвы среди гражданского населения. Мы видели это в Ираке и в Афганистане", - подчеркнул он.

Напомним, что стороны договорились о восстановлении отношений на прежнем уровне еще в 2022 году. Уже в феврале того года Израиль вернул своего посла в Варшаву. Однако должность посла Польши в Израиле до сих пор оставалась вакантной.