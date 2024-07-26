Операция ЦАХАЛа в Газе: за сутки израильские ВВС атаковали около 45 целей. Видео

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в секторе Газы. Основные боевые действия идут в центре и на юге сектора. За последние сутки израильские ВВС атаковали около 45 целей в Газе.

Силы 98-й дивизии действуют в Хан-Юнисе, на юге сектора. В этом районе израильские ВВС уничтожили семерых боевиков, запускавших ракеты по израильским военным. Затем были ликвидированы еще несколько групп боевиков.

Бойцы бригады "Гивати" и 401-й бригады (силы 162-й дивизии) продолжают действовать в районе Рафиаха. Ударом с воздуха были ликвидированы двое вооруженных боевиков. Кроме того, несколько боевиков были уничтожены в ближнем бою. В районе Таль ас-Султан обнаружены туннели и ракетные установки, в том числе дальнобойные. Уничтожены пусковые ямы, из которых ранее осуществлялись попытки обстрелов Беэр-Шевы.