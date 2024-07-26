x
26 июля 2024
|
последняя новость: 07:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 июля 2024
|
26 июля 2024
|
последняя новость: 07:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 26 июля: операции в Дженине, Шхеме, Калькилии

время публикации: 26 июля 2024 г., 06:15 | последнее обновление: 26 июля 2024 г., 06:19
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 26 июля: операции в Дженине, Шхеме, Калькилии
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 26 июля действовали в Дженине, Шхеме (в лагере Аскар), в Калькилии и около Калькилии (в Аззуне), около Туль-Карема (в Атиле).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 26 июля.

Пограничная полиция действовала в лагере Шуафат, на северной окраине Иерусалима.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 июля 2024

294-й день войны в Израиле. Хронология событий