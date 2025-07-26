Возле посольства США в Тель-Авиве проходит массовая демонстрация
время публикации: 26 июля 2025 г., 21:10 | последнее обновление: 26 июля 2025 г., 21:13
В Тель-Авиве проходит марш с требованием сделки по освобождению заложников. Участники марша направляются в сторону здания посольства США, где планируется провести митинг.
Ранее демонстрация проходила на Площади Похищенных, а также возле театра "Габима" и неподалеку от здания правительственного комплекса "Кирия" в Тель-Авиве.
По сообщениям СМИ, в марше принимают участие несколько тысяч человек.