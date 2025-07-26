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Израиль

ЦАХАЛ возобновляет сбрасывание гуманитарной помощи в Газу с воздуха

Газа
ЦАХАЛ
время публикации: 26 июля 2025 г., 22:31 | последнее обновление: 26 июля 2025 г., 22:49
ЦАХАЛ возобновляет сбрасывание гуманитарной помощи в Газу с воздуха
AP Photo/Ariel Schalit

Пресс-служба ЦАХАЛп сообщила, что в соответствии с распоряжениями политического руководства, в ночь на 27 июля будет возобновлена поставка гуманитарной помощи в Газу с воздуха.

По словам представителей армейской пресс-службы, это будет сделано для того, чтобы улучшить ситуацию с гуманитарной помощью Газе и опровергнуть лживые утверждения о голоде, якобы, сознательно насаждаемом ЦАХАЛом в секторе Газа".

Поставки будут осуществляться совместно с международными организациями. Таким образом в Газу планируется поставить семь грузов с мукой, сахаром и консервами.

Согласно сообщениям в СМИ, первый груз уже был сброшен в северную часть сектора. Арабские источники распространяют утверждения, согласно которым несколько десятков жителей Газы получили травмы.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает также, что буду организованы "безопасные гуманитарные коридоры" для ввоза грузов представителями ООН.

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