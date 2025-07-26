Начальник генштаба ЦАХАЛа отказался призвать дополнительных резервистов
время публикации: 26 июля 2025 г., 22:04 | последнее обновление: 26 июля 2025 г., 22:07
Начальник генерального штаба ЦАХАЛа Эяль Замир отклонил требование о дополнительном призыве резервистов.
Как сообщает "Кан 11", это требование озвучивали высокопоставленные офицеры ЦАХАЛа. По их словам, дополнительный призыв резервистов необходим для расширения военных де йствий в секторе.
Однако, как сообщает "Кан 11", начальник генштаба отказался нарушать обещание, которое он дал представителям резервистов, согласно которому они не будут служить более 74 дней в год.
В связи с этим, дополнительный призыв резервистов в ближайшее время не планируется.