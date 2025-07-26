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Израиль

Начальник генштаба ЦАХАЛа отказался призвать дополнительных резервистов

Война "Железные мечи"
ЦАХАЛ
время публикации: 26 июля 2025 г., 22:04 | последнее обновление: 26 июля 2025 г., 22:07
Начальник генштаба ЦАХАЛа отказался призвать дополнительных резервистов
Пресс-служба ЦАХАЛа

Начальник генерального штаба ЦАХАЛа Эяль Замир отклонил требование о дополнительном призыве резервистов.

Как сообщает "Кан 11", это требование озвучивали высокопоставленные офицеры ЦАХАЛа. По их словам, дополнительный призыв резервистов необходим для расширения военных де йствий в секторе.

Однако, как сообщает "Кан 11", начальник генштаба отказался нарушать обещание, которое он дал представителям резервистов, согласно которому они не будут служить более 74 дней в год.

В связи с этим, дополнительный призыв резервистов в ближайшее время не планируется.

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