Начальник генштаба ЦАХАЛа отказался призвать дополнительных резервистов

Начальник генерального штаба ЦАХАЛа Эяль Замир отклонил требование о дополнительном призыве резервистов.

Как сообщает "Кан 11", это требование озвучивали высокопоставленные офицеры ЦАХАЛа. По их словам, дополнительный призыв резервистов необходим для расширения военных де йствий в секторе.

Однако, как сообщает "Кан 11", начальник генштаба отказался нарушать обещание, которое он дал представителям резервистов, согласно которому они не будут служить более 74 дней в год.

В связи с этим, дополнительный призыв резервистов в ближайшее время не планируется.