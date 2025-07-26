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Израиль

Нетаниягу проводит совещание узкого кабинета

Газа
Война "Железные мечи"
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 26 июля 2025 г., 21:29 | последнее обновление: 26 июля 2025 г., 21:29
Нетаниягу проводит совещание узкого кабинета
Коби Гидеон/GPO

Вечером 26 июля премьер-министр Биньямин Нетаниягу созвал заседание узкого военно-политического кабинета.

Заседание проводится на фоне ситуации в секторе Газы и тупика, в который зашли переговоры по сделке с ХАМАСом.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и президент США Дональд Трамп в пятницу, 25 июля, по-видимому, отказались от переговоров о прекращении огня с ХАМАСом, заявив, что террористы не хотят сделки, сообщает Reuters.

Нетаниягу сказал, что Израиль рассматривает "альтернативные" варианты для достижения своих целей – возвращения заложников из сектора Газы и прекращения власти ХАМАСа в секторе Газы.

Израиль
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