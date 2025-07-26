Скончался сапер ЦАХАЛа, получивший тяжелые ранения на юге Газы

Разрешено к публикации: в ходе боевых действий на юге сектора Газы погиб старшина резерва Бецалель Йегошуа Мосбахер, 32 года, из Авней-Эйтана, сапер 749-го инженерного батальона 828-й бригады.

Военнослужащий получил тяжелые ранения 19 июля. Неделю спустя он скончался он полученных ран.

19 июля сообщалось, что на юге сектора Газы тяжелые ранения получили офицер резерва 710-го инженерного батальона 179-й бронетанковой бригады "Реэм" и боец резерва 749-го инженерного батальона бригады 828-й бригады "Бислах".

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), а также в результате обстрелов из Ирана, погибли 896 военнослужащих ЦАХАЛа.