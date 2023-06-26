ЦАХАЛ: из Дженина была выпущена ракета, она взорвалась на территории ПА

Пресс-служба Армии обороны Израиля уведомляет, что утром 26 июня из района Дженина была выпущена ракета, которая упала и взорвалась на территории Палестинской автономии.

"Ракета не представляла опасности для (еврейских) населенных пунктов в этом районе", – говорится в сообщении ЦАХАЛа. Пострадавших нет.

Ведется розыск боевиков, причастных к этому обстрелу.

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25 июня была разрешена к публикации информация, что в День Иерусалима (18-19 мая) в арабском квартале Бейт-Ханина были обнаружены одна или две "холостые" ракеты кустарного производства. Был задержан подозреваемый в подготовке ракетного обстрела Иерусалима в праздничный день, который на следствии утверждал, что изучал процесс производства ракет и взрывчатки по Instagram и Telegram, но из-за низкого качества материалов для взрывчатки запустить свои ракеты он не смог.

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24 мая в палестинских телеграм-каналах были опубликованы два видео, на которых запечатлена небольшая самодельная ракета типа "касам", направленная на израильский населенный пункт в Самарии. Это видео заинтересовало израильскую армию и службы безопасности, поскольку ракетная установка была заснята за пределами сектора Газы. Израильский блогер "Абу Али", специализирующийся на ближневосточной тематике, в своем телеграм-канале обратил внимание на видео, на котором ракета кустарного производства снята с близкого расстояния, и к ней прикреплена записка на арабском: "Батальон Аль-Айяш". Запуск ракеты "касам-1" в сторону поселения Шакед. Среда, 24.5.23 года. То, что последует дальше, будет намного серьезнее", – говорится в записке.

Пресс-служба Армии обороны Израиля тогда передавала, что силы ЦАХАЛа в деревне Назалт на территории дивизии "Менаше" обнаружили предмет, похожий на пусковую установку. Она передана силам безопасности для дальнейшего расследования.

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Сайт 0404.co.il со ссылкой на свои источники в армии писал, что ракетная установка, найденная в Самарии, оказалась муляжом. По информации издания, ракета была сделана из обрезка трубы, а носовая часть была сделана из картона. Источник в армии отметил, что в ракету было заложено небольшое количество пороха, которого хватило на то, чтобы она пролетела три метра. Ракета не представляла опасности для населенных пунктов, находящихся в этом районе.

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Израильские спецслужбы уделяют особое внимание проблеме возможного налаживания производства ракет в арабских населенных пунктах в Иудее и Самарии. До сегодняшнего дня запуски таких ракет, как правило, удавалось предотвращать или они были неудачными. Из сектора Газы по территории Израиля за последние 20 лет было выпущено около 20 тысяч ракет.