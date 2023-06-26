Предотвращение теракта против израильтян на Кипре: террористы прибыли из России

Канцелярия главы правительства Израиля подтвердила информацию о предотвращении теракта против израильтян на Кипре. Отмечается, что кипрские правоохранительные органы получили информацию от "Мосада" и американских коллег.

Целью террористов, действовавших по заданию иранского "Корпуса стражей исламской революции", были граждане Израиля, находившиеся в Лимасоле, пишет израильский сайт Ynet.

В публикации Ynet отмечается, что террористы – агенты КСИР – прибыли на турецкую сторону Кипра рейсом из России, а затем перебрались на греческую сторону Кипра, где следили за израильтянами в Лимасоле – в том числе за работниками центра "Бейт Хабад", бизнесменами и туристами.

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Судя по имеющейся информации, эта группа террористов была связана с группой пакистанских боевиков, которая действовала в Греции и планировала нападение на "Бейт Хабад" в Афинах.

Сайт "Мaарив" пишет, что кипрские спецслужбы, получив информацию от израильских и американских коллег, несколько месяцев вели наблюдение за вероятными агентами КСИР.

Ранее кипрское издание "Филелефтерос" писало, что главного подозреваемого в подготовке теракта задержать не удалось, но было найдено оборудование, которое он мог использовать. Выдан международный ордер на розыск главного подозреваемого.

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Предотвращение теракта против израильтян на Кипре в 2021 году

Осенью 2021 года в Никосии был задержан 38-летний гражданин России, выходец из Азербайджана. Его задержали вскоре после пересечения границы, куда он прибыл с турецкой стороны Кипра. В его автомобиле были найдены пистолет, глушитель и патроны.

Следствием было установлено, что подозреваемый до задержания находился на острове Кипр в течение примерно 20 дней и арендовал два автомобиля. Кроме того он использовал самокат с электроприводом для частых переездов с турецкой на греческую сторону острова и обратно.

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Задержанному были предъявлены обвинения в подготовке убийства израильтян на острове и в террористической деятельности. Были выявлены пять его сообщников – четверо пакистанцев и один ливанец.