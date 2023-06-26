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    В Израиле

    Предотвращение теракта против израильтян на Кипре: террористы прибыли из России

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    Предотвращение теракта против израильтян на Кипре: террористы прибыли из России
    AP Photo/Petros Karadjias

    Канцелярия главы правительства Израиля подтвердила информацию о предотвращении теракта против израильтян на Кипре. Отмечается, что кипрские правоохранительные органы получили информацию от "Мосада" и американских коллег.

    Целью террористов, действовавших по заданию иранского "Корпуса стражей исламской революции", были граждане Израиля, находившиеся в Лимасоле, пишет израильский сайт Ynet.

    В публикации Ynet отмечается, что террористы – агенты КСИР – прибыли на турецкую сторону Кипра рейсом из России, а затем перебрались на греческую сторону Кипра, где следили за израильтянами в Лимасоле – в том числе за работниками центра "Бейт Хабад", бизнесменами и туристами.

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    Судя по имеющейся информации, эта группа террористов была связана с группой пакистанских боевиков, которая действовала в Греции и планировала нападение на "Бейт Хабад" в Афинах.

    Сайт "Мaарив" пишет, что кипрские спецслужбы, получив информацию от израильских и американских коллег, несколько месяцев вели наблюдение за вероятными агентами КСИР.

    Ранее кипрское издание "Филелефтерос" писало, что главного подозреваемого в подготовке теракта задержать не удалось, но было найдено оборудование, которое он мог использовать. Выдан международный ордер на розыск главного подозреваемого.

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    Предотвращение теракта против израильтян на Кипре в 2021 году

    Осенью 2021 года в Никосии был задержан 38-летний гражданин России, выходец из Азербайджана. Его задержали вскоре после пересечения границы, куда он прибыл с турецкой стороны Кипра. В его автомобиле были найдены пистолет, глушитель и патроны.

    Следствием было установлено, что подозреваемый до задержания находился на острове Кипр в течение примерно 20 дней и арендовал два автомобиля. Кроме того он использовал самокат с электроприводом для частых переездов с турецкой на греческую сторону острова и обратно.

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    Задержанному были предъявлены обвинения в подготовке убийства израильтян на острове и в террористической деятельности. Были выявлены пять его сообщников – четверо пакистанцев и один ливанец.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 25 Июня 2023
    Кипрские СМИ: предотвращен теракт против израильтян
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 19 Мая 2023
    СМИ: следствие по делу о подготовке покушения на "антироссийского" журналиста на Кипре закрыто
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 18 Мая 2023
    СМИ: на Кипре предотвратили покушение на российского журналиста, задержаны двое подозреваемых, один из них "русско-еврейского происхождения"
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 9 Ноября 2021
    Гражданину России предъявлены обвинения в покушении на израильтян на Кипре
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