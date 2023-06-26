Опрос по заказу организации "Хотам": "59% израильтян за изменение ЗОВ и запрета на репатриацию неевреев". Комментарий эксперта

Сайт "Аруц 7" опубликовал результаты опроса, проведенного институтом "Геокартография" по заказу организации "Хотам", которая декларирует своей целью "сохранение и развитие еврейского характера Государства Израиль". Эти результаты противоречат прошлогоднему опросу, проведенному по заказу министерства алии и интеграции.

В публикации на сайте "Аруц 7" говорится о том, что, согласно результатам опроса, "большинство израильтян обеспокоены иммиграцией в Израиль гоев и, как следствие, сокращением доли еврейского населения страны".

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Согласно результатам, публикуемым "Аруц 7", 59% опрошенных считают правильным изменить Закон о возвращении таким образом, чтобы люди, не являющиеся евреями (в примечаниях указано, что речь идет о людях, не являющихся галахическими евреями), не могли репатриироваться в Израиль по Закону о возвращении и получить израильское гражданство. 41% против такой поправки.

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Сайт также приводит данные по трем секторам. В ультрарелигиозном секторе за такую поправку выступают 88% опрошенных, в секторе "соблюдающих традиции" – 64% опрошенных, а среди светских израильтян – 43%.

Редакция NEWSru.co.il обратилась в институт "Геокартография" за разъяснениями, попросив уточнить, как именно был сформулирован вопрос о том, следует ли отменить в законе право на репатриацию лиц, не являющихся евреями. Мы также попросили "Геокартографию" предоставить данные о том, сколько было опрошенных и как была сформирована выборка – эти данные в публикации сайта "Аруц 7" не приводятся.

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В институте нам сообщили, что, поскольку опрос был заказан организацией "Хотам", то все материалы опроса (как его результаты, так и исходные материалы) принадлежат заказчику, и "Геокартография" не имеет права без разрешения организации "Хотам" передавать эти сведения в СМИ. Организация "Хотам" такое разрешение институту не дала и пока не ответила на обращение нашей редакции.

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Редакция NEWSru.co.il обратилась за комментариями к профессору Зеэву Ханину, который до недавнего времени занимал должность главного ученого министерства алии и интеграции, а в настоящий момент занимает должность академического руководителя Института Евроазиатских еврейских исследований в Герцлии и преподает политические науки в университете Бар-Илан.

Ханин указал на то, что приведенные три группы населения нельзя назвать монолитными. По его мнению, в частности, была бы полезной информация о том, сколько было опрошенных, были ли в их числе репатрианты, какие поколения представляют собой опрошенные, если репатриантов среди них не было, каково было соотношение харедим и религиозных сионистов в категории "религиозные" и так далее.

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"Если заказчики исследования не интересовались идентичностью тех людей, о которых идет речь, то это исследование может быть сомнительным с методологической точки зрения. Кроме того, приведенные в публикации данные не совпадают с данными других известных нам исследований, например, опроса, проведенного в прошлом году на похожую тему по заказу министерства алии и интеграции", – говорит Ханин.

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Согласно проведенному в 2022 году опросу, сделанному по заказу министерства алии и интеграции, треть опрошенных (в опросе приняли участие более тысячи респондентов, израильских евреев) считают, что Израиль должен принимать только галахических евреев. При этом такого мнения придерживались всего 17% светских израильтян. Треть израильтян, по данным того же опроса, вообще считали, что Закон о возвращении менять не следует. При этом около 20% опрошенных заявили, что страна должна быть открыта для всех, кто чувствует себя евреями. Именно такой принцип был заложен в изначальной версии Закона о возвращении от 1950 года, согласно которой право на репатриацию и немедленное получение гражданства должен иметь человек, который приезжает в Израиль и чистосердечно заявляет о своем еврействе.