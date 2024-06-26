Пожарная служба: пожар на Ар а-Цофим, по всей видимости, вызван "коктейлями Молотова"
время публикации: 26 июня 2024 г., 00:47 | последнее обновление: 26 июня 2024 г., 00:47
Пожарная служба сообщила, что пожар на Ар а-Цофим в Иерусалиме, по всей видимости, начался из-за брошенных бутылок с зажигательной смесью.
Рядом с военной базой "Офрит" и кампусом Еврейского университета горит сухая трава и кустарник. В тушении огня задействованы 25 пожарных расчетов.
Из полиции Иерусалимского округа передали, что в данный момент пожар не угрожает строениям ни на территории военной базы, ни на территории университета.
В результате пожара нет пострадавших.