Пожарная служба: пожар на Ар а-Цофим, по всей видимости, вызван "коктейлями Молотова"

Пожарная служба сообщила, что пожар на Ар а-Цофим в Иерусалиме, по всей видимости, начался из-за брошенных бутылок с зажигательной смесью.

Рядом с военной базой "Офрит" и кампусом Еврейского университета горит сухая трава и кустарник. В тушении огня задействованы 25 пожарных расчетов.

Из полиции Иерусалимского округа передали, что в данный момент пожар не угрожает строениям ни на территории военной базы, ни на территории университета.

В результате пожара нет пострадавших.