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Израиль

Пожарная служба: пожар на Ар а-Цофим, по всей видимости, вызван "коктейлями Молотова"

время публикации: 26 июня 2024 г., 00:47 | последнее обновление: 26 июня 2024 г., 00:47
Пожарная служба: пожар на Ар а-Цофим, по всей видимости, вызван "коктейлями Молотова"
AP Photo/Leo Correa

Пожарная служба сообщила, что пожар на Ар а-Цофим в Иерусалиме, по всей видимости, начался из-за брошенных бутылок с зажигательной смесью.

Рядом с военной базой "Офрит" и кампусом Еврейского университета горит сухая трава и кустарник. В тушении огня задействованы 25 пожарных расчетов.

Из полиции Иерусалимского округа передали, что в данный момент пожар не угрожает строениям ни на территории военной базы, ни на территории университета.

В результате пожара нет пострадавших.

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 июня 2024

Пожар рядом с военной базой и кампусом Еврейского университета в Иерусалиме