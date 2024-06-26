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Израиль

ВВС ЦАХАЛа за сутки атаковали десятки целей в Газе, уничтожен контрабандист ХАМАСа. Видео

время публикации: 26 июня 2024 г., 09:08 | последнее обновление: 26 июня 2024 г., 09:16
ВВС ЦАХАЛа за сутки атаковали десятки целей в Газе, уничтожен контрабандист ХАМАСа. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что 25 июня в южной части сектора Газы были ликвидирован Уасам Абу Исхак, занимавшийся контрабандой оружия и боеприпасов для ХАМАСа через туннели в районе Рафиаха.

Сообщается также, что минувшей ночью ВВС ЦАХАЛа атаковали стартовую площадку в районе Рафиаха, уничтожив готовые к запуску ракеты.

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что за последние сутки израильские ВВС атаковали десятки целей в секторе Газы – здания военного назначения, группы боевиков, подземные туннели и др.

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