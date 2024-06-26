ВВС ЦАХАЛа за сутки атаковали десятки целей в Газе, уничтожен контрабандист ХАМАСа. Видео
время публикации: 26 июня 2024 г., 09:08 | последнее обновление: 26 июня 2024 г., 09:16
ЦАХАЛ сообщает, что 25 июня в южной части сектора Газы были ликвидирован Уасам Абу Исхак, занимавшийся контрабандой оружия и боеприпасов для ХАМАСа через туннели в районе Рафиаха.
Сообщается также, что минувшей ночью ВВС ЦАХАЛа атаковали стартовую площадку в районе Рафиаха, уничтожив готовые к запуску ракеты.
В сообщении ЦАХАЛа сказано, что за последние сутки израильские ВВС атаковали десятки целей в секторе Газы – здания военного назначения, группы боевиков, подземные туннели и др.