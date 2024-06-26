Ночью ЦАХАЛ продолжал наносить удары по целям в южном Ливане

В ночь на 26 июня ливанские источники сообщали, что ЦАХАЛ наносил удары по целям в южном Ливане.

Поступали сообщения о том, что израильские военные из артиллерийских орудий обстреливают деревню Рамия.

Кроме того, ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по военному строению "Хизбаллы" в районе Шебаа.

Сведений об убитых и раненых на ливанской стороне не поступало.