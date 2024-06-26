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Израиль

Ночью ЦАХАЛ продолжал наносить удары по целям в южном Ливане

время публикации: 26 июня 2024 г., 06:24 | последнее обновление: 26 июня 2024 г., 06:28
Ночью ЦАХАЛ продолжал наносить удары по целям в южном Ливане
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 26 июня ливанские источники сообщали, что ЦАХАЛ наносил удары по целям в южном Ливане.

Поступали сообщения о том, что израильские военные из артиллерийских орудий обстреливают деревню Рамия.

Кроме того, ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по военному строению "Хизбаллы" в районе Шебаа.

Сведений об убитых и раненых на ливанской стороне не поступало.

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 июня 2024

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