Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 26 июня: операции в Дженине, Бейт-Лехеме, Хевроне
время публикации: 26 июня 2024 г., 06:31 | последнее обновление: 26 июня 2024 г., 06:32
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 26 июня действовали в Дженине, Калькилии, Бейт-Лехеме, Хевроне и Аль-Фауаре (к югу от Хеврона), где было конфисковано типографское оборудование.
Происходили столкновения. Есть пострадавшие с палестинской стороны.
О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 26 июня.
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