Предупреждение об угрозе проникновения террористов получили жители Хашмонаим
время публикации: 26 июня 2024 г., 21:31 | последнее обновление: 26 июня 2024 г., 21:51
В 21:25 жители поселения Хашмонаим, расположенного в центре Израиля, получили предупреждение об угрозе проникновения террористов.
По данным мониторинговой группы, отслеживающий события на границах и "горячих точках" Израиля, сигнал тревоги был активирован после того, как подозрительный автомобиль не остановился на КПП.
Спустя короткое время военные сообщили об отбое тревоги.
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