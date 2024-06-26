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Израиль

Предупреждение об угрозе проникновения террористов получили жители Хашмонаим

время публикации: 26 июня 2024 г., 21:31 | последнее обновление: 26 июня 2024 г., 21:51
Предупреждение об угрозе проникновения террористов получили жители Хашмонаим
Nasser Ishtayeh/Flash90

В 21:25 жители поселения Хашмонаим, расположенного в центре Израиля, получили предупреждение об угрозе проникновения террористов.

По данным мониторинговой группы, отслеживающий события на границах и "горячих точках" Израиля, сигнал тревоги был активирован после того, как подозрительный автомобиль не остановился на КПП.

Спустя короткое время военные сообщили об отбое тревоги.

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 июня 2024

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