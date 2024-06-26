Предупреждение об угрозе проникновения террористов получили жители Хашмонаим

В 21:25 жители поселения Хашмонаим, расположенного в центре Израиля, получили предупреждение об угрозе проникновения террористов.

По данным мониторинговой группы, отслеживающий события на границах и "горячих точках" Израиля, сигнал тревоги был активирован после того, как подозрительный автомобиль не остановился на КПП.

Спустя короткое время военные сообщили об отбое тревоги.