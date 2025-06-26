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Израиль

В Кинерете выловлен подвесной топливный бак израильского самолета

Авиация
Кинерет
время публикации: 26 июня 2025 г., 12:23 | последнее обновление: 26 июня 2025 г., 12:23
В Кинерете выловлен подвесной топливный бак израильского самолета
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники Управления охраны природы и национальных парков, делавшие утренний обход, обнаружили в озере Кинерет подозрительный предмет длиной около 3,5 метров.

Решив, что речь идет об обломке ракеты или перехватчика, инспекторы вызвали саперов, которые установили, что речь идет о подвесном топливном баке, отстрелянном одним из израильских самолетов.

Израиль
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