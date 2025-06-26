В Кинерете выловлен подвесной топливный бак израильского самолета

Сотрудники Управления охраны природы и национальных парков, делавшие утренний обход, обнаружили в озере Кинерет подозрительный предмет длиной около 3,5 метров.

Решив, что речь идет об обломке ракеты или перехватчика, инспекторы вызвали саперов, которые установили, что речь идет о подвесном топливном баке, отстрелянном одним из израильских самолетов.