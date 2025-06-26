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Израиль

Внимание, розыск: пропала 25-летняя Мелина Аннабель Леония из Иерусалима

Полиция
Розыск
Иерусалим
время публикации: 26 июня 2025 г., 12:08 | последнее обновление: 26 июня 2025 г., 12:08
Внимание, розыск: пропала 25-летняя Мелина Аннабель Леония из Иерусалима
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 25-летней Мелины Аннабель Леонии из Иерусалима. В последний раз ее видели утром 25 июня в районе иерусалимского рынка Махане Иегуда. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: невысокого роста, волосы черные до плеч, глаза карие.

Примерное описание одежды: длинная черная юбка, черная рубашка с длинными рукавами, золотисто-коричневый шарф с цветочным узором.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-5391550.

Израиль
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