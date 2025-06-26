ЦАХАЛ: на юге Ливана разрушено здание, использовавшееся "Хизбаллой" для сбора разведданных. Видео

В ходе спецоперации силами 769-й бригады в деревне Хула, на юге Ливана, было уничтожено здание, использовавшееся "Хизбаллой" в военных целях. В частности, объект служил для сбора разведданных о действиях и перемещениях сил ЦАХАЛа. Операция проводилась вечером 25 июня на основе данных разведки.

Пресс-служба Армии обороны Израиля отмечает, что разрушенный дом принадлежал боевику "Хизбаллы" Ахмаду Гази Али, ликвидированному около недели назад за попытки восстановить террористическую инфраструктуру.