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Израиль

Контр-адмирал Даниэль Хагари вновь демобилизован из пресс-службы ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 26 июня 2025 г., 19:34 | последнее обновление: 26 июня 2025 г., 19:38
Контр-адмирал Даниэль Хагари вновь демобилизован из пресс-службы ЦАХАЛа
Avshalom Sassoni / Flash90

Бывший пресс-секретарь Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари, который был призван с началом войны "Народ как лев" на резервистскую службу и возглавил оперативный отдел пресс-службы ЦАХАЛа, вновь демобилизован по завершении войны с Ираном.

Даниэль Хагари возвращается в отпуск перед выходом на пенсию. За время войны он оказал существенную помощь своему преемнику Эфи Дефрину.

Израиль
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