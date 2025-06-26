Контр-адмирал Даниэль Хагари вновь демобилизован из пресс-службы ЦАХАЛа

Бывший пресс-секретарь Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари, который был призван с началом войны "Народ как лев" на резервистскую службу и возглавил оперативный отдел пресс-службы ЦАХАЛа, вновь демобилизован по завершении войны с Ираном.

Даниэль Хагари возвращается в отпуск перед выходом на пенсию. За время войны он оказал существенную помощь своему преемнику Эфи Дефрину.