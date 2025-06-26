Контр-адмирал Даниэль Хагари вновь демобилизован из пресс-службы ЦАХАЛа
время публикации: 26 июня 2025 г., 19:34 | последнее обновление: 26 июня 2025 г., 19:38
Бывший пресс-секретарь Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари, который был призван с началом войны "Народ как лев" на резервистскую службу и возглавил оперативный отдел пресс-службы ЦАХАЛа, вновь демобилизован по завершении войны с Ираном.
Даниэль Хагари возвращается в отпуск перед выходом на пенсию. За время войны он оказал существенную помощь своему преемнику Эфи Дефрину.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 июня 2025