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Израиль

ЦАХАЛ: на юге Ливана ликвидированы два террориста "Хизбаллы"

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 26 июня 2025 г., 14:42 | последнее обновление: 26 июня 2025 г., 15:06
ЦАХАЛ: на юге Ливана ликвидированы два террориста "Хизбаллы"
AP Photo/Hassan Ammar

ЦАХАЛ сообщает, что 26 июня в течение двух часов на юге Ливана были ликвидированы двое террористов "Хизбаллы".

Сначала БПЛА атаковал в районе Барашит и ликвидировал командира "Радуана". А затем в района Байт-Лиф были уничтожен другой террорист "Хизбаллы".

Ранее минздрав Ливана заявляел об убитом в результате израильского авиаудара по бульдозеру между деревнями Шакра и Барашит на юге страны.

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