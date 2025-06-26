ЦАХАЛ: на юге Ливана ликвидированы два террориста "Хизбаллы"
время публикации: 26 июня 2025 г., 14:42 | последнее обновление: 26 июня 2025 г., 15:06
ЦАХАЛ сообщает, что 26 июня в течение двух часов на юге Ливана были ликвидированы двое террористов "Хизбаллы".
Сначала БПЛА атаковал в районе Барашит и ликвидировал командира "Радуана". А затем в района Байт-Лиф были уничтожен другой террорист "Хизбаллы".
Ранее минздрав Ливана заявляел об убитом в результате израильского авиаудара по бульдозеру между деревнями Шакра и Барашит на юге страны.
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