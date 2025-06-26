ЦАХАЛ: на юге Ливана ликвидированы два террориста "Хизбаллы"

ЦАХАЛ сообщает, что 26 июня в течение двух часов на юге Ливана были ликвидированы двое террористов "Хизбаллы".

Сначала БПЛА атаковал в районе Барашит и ликвидировал командира "Радуана". А затем в района Байт-Лиф были уничтожен другой террорист "Хизбаллы".

Ранее минздрав Ливана заявляел об убитом в результате израильского авиаудара по бульдозеру между деревнями Шакра и Барашит на юге страны.