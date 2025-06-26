"Итоги 12-дневной войны Израиля с Ираном". Результаты опроса Newsru.co.il

На сайте Newsru.co.il завершен опрос по теме "Итоги 12-дневной войны Израиля с Ираном". В опросе, который проводился в течение одних суток (25-26 июня), приняли участие 3203 респондента, ответивших на 22 вопроса. 92% участников опроса живут в Израиле, 94% имеют гражданство Израиля.

ИТОГИ ОПРОСА

80% респондентов считают оправданным решение руководства Израиля о начале войны с Ираном 13 июня 2025 года. 9% говорят, что считают это решение неоправданным. (Среди участников опроса, которые живут за пределами Израиля, соотношение – 85%/8%.)

44% опрошенных считают, что Израиль победил Иран в 12-дневной войне. 43% выбрали ответ: "Не считаю, что в этой войне есть победитель". 7% заявили, что в этой войне победили США. 3% полагают, что победителем следует считать Иран.

52% считают, что прекращение огня было объявлено преждевременно, что надо было продолжать атаковать Иран. 24% выбрали ответ: "Не считаю себя специалистом в этом вопросе, потому не могу это оценивать". 22% не считают, что прекращение огня было объявлено преждевременно.

Вопрос: "Как вы считаете, удалось ли Израилю достичь двух главных целей этой войны – нанести максимальный ущерб ядерной и ракетной программам Ирана?" Самый частый ответ, 55%, – "Удалось в некоторой степени". 25% ответили: "Да, удалось". 17% выбрали ответ: "Нет, не удалось".

60% опрошенных полагают, что Израилю в ходе этой войны удалось восстановить силу сдерживания. 20% считают, что Израилю это не удалось. Прочие затруднились с ответом.

Вопрос: "Как вы считаете, достаточной ли была военная поддержка Израиля в этой войне со стороны США?" Самый частый ответ, 38%, – "Не могу ее назвать достаточной, но считаю ее ключевой". 33% ответили: "Нет, не достаточной". 27% выбрали ответ: "Да, достаточной".

Был задан вопрос о том, насколько значимый ущерб нанесен в результате этой войны иранской ядерной программе. Большинство, 57%, считают, что иранской ядерной программе нанесен значительный ущерб, но она не уничтожена. 19% выбрали ответ "иранской ядерной программе нанесен незначительный ущерб, она скоро восстановится". 14% ответили: "Я не являюсь экспертом в данном вопросе и не считаю, что могу давать подобную оценку". 4% считают, что иранская ядерная программа только выиграла от войны, и теперь будет активизирована. Столько же, 4%, уверены, что иранская ядерная программа уничтожена.

Большинство, 54%, считают, что эта война нанесла существенный ущерб сотрудничеству Ирана с террористическими организациями? (ХАМАС, "Исламский джихад", "Хизбалла" и пр.) 31% с таким выводом не согласны. Прочие затрудняются с оценкой.

Вопрос: "На ваш взгляд, выросли ли шансы Израиля на налаживание отношений с другими арабскими и мусульманскими странами вследствие успехов войны с Ираном?" Самый частый ответ, 46%, – "по-разному, в зависимости от того, о какой стране речь". 37% уверенно ответили: "Да, выросли". Скептиков, выбравших ответ "Нет, не выросли", – 15%.

Вопрос: "Как вы считаете, удалось ли властям Израиля и ЦАХАЛу сделать всё возможное для минимизации ущерба в израильском тылу во время этой войны?" Большинство, 53%, выбрали ответ "Скорее удалось, чем не удалось". 20% ответили более уверенно: "Однозначно, да, удалось". 18% выбрали ответ "Скорее не удалось, чем удалось". 7% заявили: "Однозначно, нет, не удалось".

Пять участников данного опроса сообщили, что их семьи пострадали – есть погибшие или раненые (таких менее 0,2%). 74 участника опроса сообщили, что их семьи материально пострадали – причинен ущерб недвижимому и/или движимому имуществу (таких немногим более 2%). 24% заявили: "Моя семья понесла иной финансовый ущерб (отмена отпуска, неоплаченные дни работы, дополнительные расходы и пр.)" 31% считают, что их семьи пострадали морально. 45% выбрали ответ: "Моя семья находилась в Израиле во время этой войны и не пострадала".

ОЦЕНКИ ДЕЙСТВИЙ

Оценка действий Армии обороны Израиля и разведки в ходе этой войны: 4,7 (отлично).

Оценка действий Командования тыла в ходе этой войны: 4,2 (хорошо).

Средняя оценка действий местных властей – мэрии, местных советов: 3,9 (хорошо). По самым крупным городам: Иерусалим – 3,8, Тель-Авив – 4, Хайфа – 3,8, Беэр-Шева – 3,9.

Оценка действий правительства Израиля в ходе этой войны: 3,7 (хорошо).

Оценка действий главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу в ходе этой войны: 3,8 (хорошо).

Оценка действий президента США Дональда Трампа в ходе этой войны: 3,4 (удовлетворительно).

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Был задан вопрос: "Какими источниками информации вы пользовались во время этой войны?"

Самые частые ответы: интернет-СМИ на русском – 87%, интернет-СМИ на иврите – 47% (причем, среди тех, кто пользовался интернет-СМИ на иврите, 89% использовали и интернет-СМИ на русском), телеграм-каналами на русском – 43%, телеканалами на иврите – 35%, телеканалами на русском – 33% (причем, среди тех, кто пользовался телеканалами на иврите, 54% использовали и телеканалы на русском).

О ВОЗМОЖНОМ ЖЕЛАНИИ ПОКИНУТЬ ИЗРАИЛЬ ПОСЛЕ ПЕРЕЖИТОЙ ВОЙНЫ

3% опрошенных сообщили, что намерены покинуть Израиль после войны с Ираном. 16% заявили, что у них возникло такое желание, но пока уезжать они не планируют. Подавляющее большинство (69% от общего числа участников опроса) категорически сказали, что не планируют покидать Израиль.

Каков процент тех, кто планирует покинуть Израиль после войны, в зависимости от времени жизни в Израиле: менее года в стране – 17% планируют уехать, 1-5 лет – 6%, 6-10 лет – 5%, 11-15 лет – 7%, 16-20 лет – 5%, 21-25 лет – 4%, 26-30 лет – 4%, больше 30 лет (таких 47% от общего числа) – 2%.